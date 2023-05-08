Ankara'da açılan Havacılık ve Uzay Teknolojileri MTAL Sivas'ta öğrencilere tanıtılıyor

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SİVAS (AA) - Sivas'ta eğitim veren okullarda, Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Ankara'da açılan Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin ((MTAL) tanıtımı yapılmaya başlandı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, MEB, Savunma Sanayii Başkanlığı, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) ile sektörün öncü kurum ve kuruluşlarının iş birliğinde uzay ve havacılık teknolojisi alanında Türkiye'nin ilk meslek lisesi açıldı.

Bu çerçevede, MEB tarafından gerçekleştirilecek merkezi sınav puanına göre öğrenci alınacak Havacılık ve Uzay Teknolojileri MTAL'nin tanıtımı için Sivas'taki okullarda rehber öğretmenler eşliğinde bilgilendirme çalışması yapılıyor.

İl Milli Eğitim Şube Müdürü Resul Çatal, Yavuz Selim Ortaokulu ve Gazi Osman Paşa Ortaokulunda düzenlenen programlara katılarak öğrencilerle sohbet etti.

Ankara'daki lisenin, son teknolojilerle donatılmış olan atölyeleri ve eğitim olanaklarıyla havacılık ve uzay teknolojisi alanında nitelikli bir eğitim imkanı sunacağını belirtti.









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