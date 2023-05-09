Sivas'ta çocuklar trafik kurallarını eğlenerek öğreniyor

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SİVAS (AA) - Sivas'ta bulunan Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda çocuklar trafik kurallarını eğlenerek öğreniyor.

İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle çocuk yaşlarda trafik bilincinin oluşturulması amacıyla hayata geçirilen "Çocuk Trafik Eğitim Parkları" projesi kapsamında Sivas Eğriköprü Mahallesi'ndeki parkta 4-12 yaş grubundaki çocuklara trafik kuralları uygulamalı ve teorik olarak gösteriliyor.

Eğitimlerde çocuklara, akülü araçlar kullanılarak, trafik kurallarına uygun durma, duraklama ve park etme yöntemleri, uyulması gereken manevra kuralları, güvenli takip mesafesi, emniyet kemerinin önemi, trafik levhalarının ve yol işaretlerinin anlamları, trafik ışıklarında sürücü ve yaya olarak davranış metotları hakkında bilgiler veriliyor.

Yaya geçidi, trafik levhaları ve tünel gibi unsurların yer aldığı eğitim parkında çocuklara ilk yardım eğitimleri de maket üzerinde uygulamalı olarak gösteriliyor.

Öte yandan Sivas Emniyet Müdürlüğü Karayolları Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında "Çocuk Trafik Eğitim Parkı"nda verilen eğitimlerden video klip hazırladı.

"Trafiğin Kahramanları İş Başında", "Bu Yolda Sana Çok Güveniyoruz" sloganlarıyla hazırlanan klipte, verilen eğitimlerden kesitler yer aldı.



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