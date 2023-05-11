Sivas'ta "İhracat Haftası" etkinlikleri "kültür ve ihracat" konulu söyleşiyle devam etti

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SİVAS (AA) - Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) tarafından ilk kez düzenlenen "İhracat Haftası" etkinlikleri devam ediyor.

STSO'dan yapılan açıklamaya göre, "İhracat Haftası" etkinlikleri kapsamında STSO Toplantı Salonu'nda "kültür ve ihracat" konulu söyleşi düzenlendi.

Söyleşiye konuşmacı olarak katılan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Zara Ahmet Çuhadarlıoğlu Meslek Yüksekokulu Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü Çağrı Merkezi Hizmetleri Programı Dr. Öğretim Üyesi Kürşad Özkaynar, etkinliklerin Sivas açısından önemli bir adım olduğunu belirterek, "Bu manada şehrimizde üretim yapan iş insanlarına yol göstermek, yeni pazarlara dair bilgiler verilmesi ve burada da akademisyenlerin de bu etkinliklere dahil edilmesi olayın ne kadar ciddiye alındığını gösteriyor. Bu manada başta STSO Başkanı Zeki Özdemir’e, yönetim kuruluna ve personellerine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kültür ve ihracat arasında doğrudan etkileşim olduğu anımsatan Özkaynar, şunları kaydetti:

"Günümüzde küreselleşmenin kültür üzerindeki etkileri ile artık sadece medeniyetin değil, kültürlerin de bir toplumdan diğerine aktarıldığı tartışılabilir. İhracat aynı zamanda bir kültürel hizmettir. Üreten adı koyar. Küresel pazarlama, genel bir pazarlama stratejisi oluşturarak, bir ürün veya hizmetin uluslararası pazarlarda nasıl sunulacağını ve pazarlanacağını belirleyerek, bir işletmenin küresel pazarda başarılı olmasına yardımcı olmaktadır."

Özkaynar, daha sonra uluslararası firmaların satış pazarlama stratejilerine dair örnekler, ihracat konusunda da reklam ve pazarlamanın etkisine dair bilgiler verdi.

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