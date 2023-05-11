Sivasspor'da Ziya Erdal'ın dizinde kıkırdak lezyonu tespit edildi

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SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da forma giyen savunma oyuncusu Ziya Erdal'ın sağ dizinde kıkırdak lezyonu tespit edildiği bildirildi.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, sağ dizinde ağrı hisseden Ziya Erdal'ın çekilen MR’ında kıkırdak lezyonu tespit edildi.

Sivasspor sol bekinde görev alan futbolcunun tedavisine sağlık ekiplerince başlandı.





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