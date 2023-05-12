Sivas'tan kısa kısa

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SİVAS (AA) - Sivas Cumhuriyet Üniversitesince (SCÜ) "2023 Bilim Ödülleri Dağıtım Töreni" gerçekleştirildi.

SCÜ'den yapılan açıklamaya göre, ödül töreni Rektörlük ve Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi (CÜBAP) tarafından Kültür Merkezi Kadı Burhaneddin Salonu'nda düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, CÜBAP tanıtım filminin izlenmesiyle devam etti.

Törenin açış konuşmasını yapan SCÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, üniversitenin temsil oranı ve başarı sıralamasının yükselmesinde hem akademisyenlere hem de öğrencilere gerekli desteği her zaman verdiklerini belirtti.

Konuşmanın ardından en başarılı projeler ödüllendirildi.

Törene, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ünal Kılıç, CÜBAP Komisyon Başkanı Prof. Dr. Hakan Yekbaş, Genel Sekreter Doç. Dr. Enis Baha Biçer, dekanlar, müdürler, akademik ve idari personel katıldı.

- "12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü" paneli

Sağlık Bakanlığı ve SCÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi iş birliğinde 12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü'nde "Depremde Hemşirelik Hizmetleri" paneli düzenlendi.

Behsan Önol Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen panele, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hilmi Ataseven, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Alim, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hatice Tel Aydın, Hemşirelik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Havva Tel, akademik ve idari personelle öğrenciler katıldı.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hilmi Ataseven, hemşirelerin de sağlık sisteminin en önemli yapıtaşlarından biri olduğunu kaydetti.

Panelde konuşmacı olarak Sivas Numune Hastanesinden hemşireler Furkan Göçer ve İlker Toraman, SCÜ Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesinden uzman hemşire Nesligül Aybek, Dr. Zuhal Gürsoy ile Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Meral Kelleci yer aldı.

Panelin ardından katılımcılara teşekkür belgesi verildi.



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