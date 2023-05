Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Şarkışla'da tanıtıldı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde tanıtılan Türkiye'nin yerli otomobili Togg'a vatandaşlar ilgi gösterdi.

AK Parti Sivas milletvekili adayı Serdar Öksüm’ün kullandığı Togg, vatandaşların yoğun ilgisi dolayısıyla güçlükle ilerleyerek Şarkışla Hükümet Meydanı'na geldi.

Meydanda düzenlenen tanıtım buluşmasında konuşan Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Togg'un yapılmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, "Bugün Türkiye'nin 100 yıllık hayali Toog'la Şarkışla'dayız ve önümüzde bir seçim var. Ben her zaman devletinin milletinin yanında olmuş Şarkışlalı hemşehrilerimize bugüne kadarki desteklerinden dolayı çok çok teşekkür ediyorum." dedi.

Togg'un ülkenin gurur kaynağı olduğunu vurgulayan Öksüm ise "Her bir parçası 'Made in Türkiye'. Sevgili gençler, tamamen bir bilgisayar. Araç demiyorum, inceleyin, her bir parçasını inceleyin." diye konuştu.

Konuşmaların ardından vatandaşlar, Togg'u inceleyerek fotoğraf çektirdi.





