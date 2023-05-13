Sivas'ın Gürün ilçesinde sağanak sele yol açtı

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SİVAS (AA) - Sivas'ın Gürün ilçesindeki iki köyde sağanak yağış nedeniyle sel meydana geldi.

İlçede gün boyu etkili olan yağışlı hava, akşam saatlerinde sağanağa dönüştü. Sağanak nedeniyle ilçeye bağlı Sularbaşı köyünden geçen dere taşınca bazı evler ile bahçeleri su bastı, yollar tahrip oldu. Köydeki bazı alabalık çiftliklerindeki havuzların da selden zarar gördüğü öğrenildi.

Gürün Kaymakamı Halil Yazıcı, AA muhabirine, şiddetli yağışın Çamlıca köyünde de sele neden olduğunu söyledi.

Selden zarar gören köylerden can kaybı yönünde olumsuz bir haber gelmediğini dile getiren Yazıcı, İlçe Özel İdare ekiplerinin her iki köyde çalışmalara devam ettiğini belirtti.

Yazıcı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünü de (AFAD) bilgilendirdiklerini, bölgede yağışın devam ettiğini, yarından itibaren zararın ortadan kaldırılmasına ve hasar tespit çalışmalarına başlanacağını kaydetti.



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