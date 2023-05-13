Ulaş'ta şehit mezarlarının bakımı yapıldı

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SİVAS (AA) - Sivas'ın Ulaş ilçesinde şehit mezarlarının bakımı yapılarak bayrakları yenilendi.

Ulaş Kaymakamı Selçuk Baş'ın talimatıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ekipleri tarafından ilçe merkezi ve köylerdeki şehit mezarları bakımdan geçirildi.

Şehit kabirlerinde bulunan bayrakların da yenilendiği çalışmayla ilgili açıklama yapan Baş, "Vatanın bekası uğruna, bayrak uğruna canını siper eden şehitlerimizin manevi miraslarını çok önemsiyoruz. Vatan içi canlarını vermiş vatan evlatlarının mezarlarına sahip çıkmak devlet olarak bizlerin görevidir. Tarih boyunca milleti ve vatanı için canını feda eden tüm şehitlerimize şükranlarımı sunuyorum." dedi.

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