Sivas ile Kayseri'de görme engelli ve hasta seçmenler sandık başına gitti

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SİVAS (AA) - Sivas ve Kayseri'de görme engelli ve hasta seçmenler, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy kullanmaya devam ediyor.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Göğüs Cerrahisinde tedavi gören kalp yetmezliği ve astım hastası 83 yaşındaki Ahmet Yılmaz, ambulansla Danişmend Gazi İlköğretim Okuluna getirildi.

Oksijen tüpüyle sağlık görevlilerinin refakatinde sınıfa getirilen Biçer, oyunu kullandıktan sonra tekrar ambulansa bindirilerek tedavi gördüğü hastaneye götürüldü.

- Görme engelliler özel şablonla oy kullanıyor

Sivas'ta görme engelli seçmenler, kendileri için oluşturulan özel şablon yardımıyla oylarını kullandı.

Sivas Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı görme engelli 36 yaşındaki Selman Devecioğlu, beyaz bastonuyla Fatih İlkokuluna gelerek 2117 numaralı sandıkta, şablon yardımıyla tercihini yaptı.

Oy kullanma işleminin ardından AA muhabirine açıklama yapan Devecioğlu, vatandaşlık görevini yerine getirmenin mutluluğunu yaşadığını dile getirerek, "Ben her seçimde oy kullanmaya refakatçimle geliyordum. Görme engellilerin, hür iradelerini başkası olmadan bağımsız bir şekilde ortaya koyması çok güzel." dedi.

Devecioğlu, bir sonraki seçimden itibaren görme engelliler için kabartma yazı kullanılabileceğini sözlerine ekledi.

- Kayseri

Kayseri'de görme engelli seçmenler, kendileri için oluşturulan şablon yardımıyla oylarını kullanmaya devam ediyor.

Kayseri Görme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Ümmet Ekici, oyunu Kocasinan ilçesi Şehit Mehmet Erdoğan Ortaokulu 1139 numaralı sandıkta kullandı.

Ekici, AA muhabirine, ailece oylarını kullandıklarını ifade ederek, ülkeye ve millete hayırlı olmasını diledi.

Yeni uygulamada şablon yardımıyla mührü kendisinin basabilmesinin güzelliği olduğunu aktaran Ekici, uygulamanın daha da geliştirilmesi gerektiğini kaydetti.

- Yaşlı ve hastaları oy kullanmaya sağlık ekipleri götürüyor

Öte yandan Kayseri Şehri Hastanesi, evde tedavi gören yatalak hastalara hizmet için 12 ekibini seferber etti.

Ambulansla hastaları kapıdan alan ekipler, şu ana kadar yaklaşık 100 kişiyi oy kullanacakları okula götürüp, adreslerine teslim etti.

Ambulansla Şehit Mehmet Erdoğan İlkokulu'na getirilen 86 yaşındaki Ferzende Yolcu, tekerlekli sandalyede oyunu kullandı.

Yolcu, hizmetten dolayı sağlık çalışanları ve yetkililere teşekkür etti.

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