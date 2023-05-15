Sivasspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamladı

SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında yarın Kasımpaşa ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü.
Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan idman top kapma, pas ve baskı çalışmasıyla devam etti.
Kırmızı-beyazlı ekip son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı.
Demir Grup Sivasspor ile Kasımpaşa yarın saat 17.00'de Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Ali Şansalan görev yapacak.