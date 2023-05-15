Sivas'ta çıkan bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

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SİVAS (AA) - Sivas'ta çıkan bıçaklı kavgada bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alibaba Mahallesi Kerkük Caddesi'nde H.Y. (17), M.K. (17) Y.E.U. (18), C.Ö. (17) ve B.B. (14) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu H.Y, M.K. ve Y.E.U. bıçakla yaralandı.

Göğüs kısmından yaralanan H.Y. kaldırıldığı Numune Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

M.K. ve Y.E.U. ise Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Zanlılar C.Ö. ve B.B. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Hayatını kaybeden H.Y'nin cenazesi Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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