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Sivas'ta çıkan bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

AA

Sivas'ta çıkan bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

SİVAS (AA) - Sivas'ta çıkan bıçaklı kavgada bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alibaba Mahallesi Kerkük Caddesi'nde H.Y. (17), M.K. (17) Y.E.U. (18), C.Ö. (17) ve B.B. (14) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu H.Y, M.K. ve Y.E.U. bıçakla yaralandı.

Göğüs kısmından yaralanan H.Y. kaldırıldığı Numune Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

M.K. ve Y.E.U. ise Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Zanlılar C.Ö. ve B.B. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Hayatını kaybeden H.Y'nin cenazesi Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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