Ulaş'ta öğrenciler okul bahçesine fidan dikti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SİVAS (AA) - Sivas'ın Ulaş ilçesinde Ulaş İlkokulu öğrencileri öğretmenleri gözetiminde okul bahçesini güzelleştirmek için çam fidanı dikti.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden alınan çam fidanları okulun bahçesinde belirlenen alanlara dikildi.



Okul müdürü Mehmet Aydın, doğa sevgisi ve çevre bilincini aşılamak amacıyla düzenlenen etkinlikte öğrenciler ile çam fidanlarını toprakla buluşturarak can suyunu birlikte verdiklerini söyledi.

Aydın, bu tür etkinliklerin devam edeceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Doğanın tüm canlılara cömertçe verdiği hediyeleri düşünürsek bizim de ona karşılığını vermemiz gerekir. Doğaya verilebilecek en güzel hediye ağaç dikmektir. Çocuklarımıza bu bilinci aşılamak için okul bahçemize fidan diktik. Bir fidanı toprakla buluşturmak, büyüyüp yeşermesini sağlamak kendimiz ve çocuklarımızın geleceği için yapmamız gereken en önemli görevlerden biridir."

Aydın, fidan dikimine destek veren İlçe Tarım ve Orman Müdürü Burak Doğan ve Hürriyet Mahallesi Muhtarı Vahap Seyhan'a teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.