TFF Başkanı Büyükekşi, Sivas Valisi Şimşek ve Sivas Belediyespor'u ziyaret etti

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SİVAS (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ile TFF 2. Lig takımlarından Sivas Belediyespor'u ziyaret etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Büyükekşi ve Vali Şimşek kentle ilgili yapılabilecek çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Şimşek'e milli takım forması hediye eden Büyükekşi, altyapı ziyaretleri kapsamında da Sivas Belediyespor yöneticileriyle bir araya geldi.

Sivas Belediyespor Kulübü Başkanı Hakan Genç ve yönetim kurulu üyelerinden kulüp hakkında bilgi alan Büyükekşi, Muhsin Yazıcıoğlu Tesisleri'ni inceledi.

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Muhsin Yazıcıoğlu Tesisleri'nde düzenlenen ilkokullar arası geleneksel futbol turnuvasını izleyen Büyükekşi, küçük sporcularla sohbet etti.

Büyükekşi'nin ziyaretlerine TFF Süper Lig Kulüplerinden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Müslüm Özmen ve Yönetim Kurulu Üyesi Murat Şahin de katıldı.

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