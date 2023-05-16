Futbol: Spor Toto Süper Lig

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Stat: Sivas 4 Eylül

Hakemler: Ali Şansalan, Erdem Bayık, İbrahim Bozbey

Demir Grup Sivasspor: Muammer Yıldırım, Alaaddin Okumuş, Goutas, Camara, Uğur Çiftçi, Ulvestad (Dk. 84 Robin Yalçın), Charisis (Dk. 74 Hakan Arslan), Saiz, N'Jie (Dk. 74 Erdoğan Yeşilyurt), Gradel (Dk. 81 Emre Gökay), Caicedo (Dk. 75 Leke James)

Kasımpaşa: Günay Güvenç, Hadergjonaj, Donk, Djilobodji, Ouanes, Malsa, Aytaç Kara (Dk. 61 Hajradinovic), Fall (Dk. 90+3 Erdem Canpolat), Eysseric (Dk. 81 Tarkan Serbest), Chouiar (Dk. 62 Yasin Özcan), Koita (Dk. 81 Bahoken)

Goller: Dk. 66 Ouanes, Dk. 84 Fall (Kasımpaşa), 90+7 Emre Gökay (Demir Grup Sivasspor)

Kırmızı kart: Dk. 90+1 Günay Güvenç

Sarı kartlar: Dk. 21 Goutas, Dk. 45+2 Ulvestad, Dk. 90+2 Erdoğan Yeşilyurt (Demir Grup Sivasspor), Dk. 77 Ouanes (Kasımpaşa)





SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Kasımpaşa, Demir Grup Sivasspor'u 2-1 yendi.

54. dakikada sol çaprazdan ceza yayına paralel ilerleyen Saiz'in şutunda top üstten auta gitti.

56. dakikada N'Jie'nin sağ kanattan ön direğe gönderdiği topa Caicedo'dan önce müdahale eden Donk, tehlikeyi uzaklaştırdı.

57. dakikada ceza alanı içi sağ çaprazda şık bir çalımla Kasımpaşalı iki futbolcuyu oyundan düşüren N'Jie'nin vuruşunda, meşin yuvarlak uzak direkte Caicedo'nun önünden geçerek dışarıya çıktı.

60. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahasında iyi yükselen Goutas'ın kafa vuruşunda top yan direkten döndü.

66. dakikada Kasımpaşa golü buldu. Eysseric'in ara pasıyla sağ çaprazda altıpasın önünde topla buluşan Ouanes'in vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin üstünden filelere gitti: 0-1

70. dakikada ceza sahasında kaleciyi geçtikten sonra sağ çizgiye inen Caicedo'nun kaleye paralel vuruşunda top sol kanada kadar geldi. Pozisyonun devamında Kasımpaşa savunması meşin yuvarlağı taca göndererek tehlikeyi savuşturdu.

84. dakikada konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. Hajradinovic'in sağ kanattan arka direğe kestiği topa Fall'un gelişine volesinde meşin yuvarlak kalecinin üstünden ağlarla buluştu: 0-2

90+7. dakikada Sivasspor farkı 1'e indirdi. Ceza yayının sağından şık bir çalımla içeriye giren Emre Gökay'ın vuruşunda top uzak direkte filelere gitti: 1-2

Karşılaşma konuk ekibin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

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