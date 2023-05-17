Sivas'ta öğrenciler Tabiat Tarihi Müzesi'ni gezdi

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SİVAS (AA) - Sivas'ta ilkokul öğrencileri Müzeler Haftası dolayısıyla Cumhuriyet Üniversitesinde bulunan Tabiat Tarihi ve Üniversite Tarihi Müzesi'ni gezdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Şehit Hamit Kandur İlköğretim Okulu 2. sınıf öğrencileri ve Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Anaokulu öğrencileri müzeleri ziyaret etti.

İlk olarak 4 Eylül Kültür Merkezi'nde bulunan kırmızı salonda üniversitenin tanıtım filmini izleyen öğrencilere Tabiat Tarihi Müzesi Müdürü Prof. Dr. Nazire Özgen Erdem bilgi verdi.

Daha sonra Üniversite Tarihi Müzesi'ni ziyaret eden öğrenciler, üniversitenin kuruluşundan bugüne kadar kullanılan akademisyen cübbeleri, telefon rehberleri, elektronik aletler, üniversite matbaası tarafından basılan eserler gibi materyalleri gözlemleyerek üniversitenin tarihi hakkında bilgi edindi.

Ardından Tabiat Tarihi Müzesi'ni gezen öğrenciler, burada fosilleri, değerli taşları, Kangal köpeği iskeletini, hayvan maketleri ve yapay volkan maketini inceledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Erdem, Müzeler Haftası dolayısıyla müzelerin ziyaretçi akınına uğradığını belirtti.

Üniversite bünyesindeki müzeleri öğrencilere tanıttıklarını aktaran Erdem, "Müzeler Haftası'nda müzelerin toplumdaki işlevi ve önemi konusunda farkındalık oluşturmak için çeşitli etkinlikler düzenlenir ve birçok müze ücretsiz olarak gezilebilmektedir. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi müzeleri olarak biz de Üniversite Tarihi ve Tabiat Tarihi müzelerinde etkinliklerle bu günü kutluyoruz." ifadelerini kullandı.





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