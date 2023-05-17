Sivas'ta Gençlik Haftası kapsamında Gençlik Merkezleri Sergisi açıldı

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SİVAS (AA) - Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Gençlik Haftası kutlamaları kapsamında Gençlik Merkezleri Sergisi açtı.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Buruciye Medresesi bahçesindeki serginin açılışına Vali Yardımcısı Adem Taşpınar, Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, diğer davetliler ve vatandaşlar katıldı.

Açılışta konuşan Tunç, sergilenen ürünlerin tamamının Sivas Gençlik Merkezleri'nde yürütülen kulüp faaliyetlerinde gönüllü gençler tarafından üretilen ürünler olduğu belirtti.

Kültürel, sanatsal ve teknolojik kulüp faaliyetlerinde ürünler ortaya çıkartan gençlere teşekkür eden Tunç, "Bu anlamlı günde, böylesine güzel bir sergide en çok emeği olan Sivas Gençlik Merkezleri gönüllü gençlerimizin emeklerine, gönüllerine sağlık. Bu güzel serginin hazırlanmasında yer alan üretken gençlerimizle daha nice güzel sergiler açmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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