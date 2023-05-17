Ulaş'ta öğrenciler İngilizce'yi eğlenerek öğreniyor

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SİVAS (AA) - Sivas'ın Ulaş ilçesinde İngilizce öğretmeni Meral Gökmen, öğrencilere İngilizce dersini sevdirmek için farklı aktiviteler yapıyor.

Gökmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin yabancı dile olan ön yargılarını azaltmak ve dil öğrenmeyi eğlenceli hale getirmek amacıyla sınıflarda çeşitli etkinlikler düzenlediğini söyledi.

Dersin konusuna ve ünitesine göre her sınıfta değişik uygulamalar yaptığını belirten Gökmen, "Meslekler ünitesi kapsamında her bir öğrenci hayalindeki mesleğe ait kıyafetler giyerek İngilizce tanıtım yapıyor. Öğrenciler evlerinde hazırlayıp getirdikleri kek, elmalı turta, kurabiye ve içeceklerin üzerine İngilizce isimlerini yazıyor. Ayrıca dersin konusuna göre öğrencilerimiz İngilizce müzik eşliğinde halay çekerek, şarkı söyleyerek yabancı dil öğreniyor." dedi.

Gökmen, yaptıkları çeşitli aktiviteler sayesinde öğrencilerin hem İngilizce bilgisinin hem de öz güvenlerinin geliştiğini ve derslere daha çok önem verdiklerini ifade etti.



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