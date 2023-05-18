Sivasspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü

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SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray'a konuk olacak Demir Grup Sivasspor, hazırlıklarına devam etti.

Kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 30 dakika sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, iki grup halinde dar alanda pas çalışmasıyla devam ederken, kırmızı-beyazlı ekip son bölümde çift kale maç oynadı.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayıp, İstanbul'a gidecek.

Galatasaray ile Demir Grup Sivasspor, 20 Mayıs Cumartesi saat 19.00'da Nef Stadı'nda karşılaşacak.





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