Ulaş ve Akıncılar'da muhtarlar toplantısı yapıldı

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SİVAS (AA) - Sivas'ın Ulaş ve Akıncılar ilçelerinde muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi.

Ulaş Kaymakamı Selçuk Baş, Kaymakamlık konferans salonundaki toplantıda, muhtarlardan köylerde yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Muhtarların taleplerini dinleyen Baş, köylerde yapılacak çalışmalar ve planlanan projelerle ilgili fikir alışverişinde bulundu.

Toplantıya muhtarlar, İl Genel Meclisi üyeleri Hikmet Kuruçay ve Ahmet Gencer ile İlçe Özel İdare Müdürü Musa Karyağdı katıldı.

Akıncılar ilçesindeki muhtarlar toplantısı ise Kaymakam Tarık Safa Kahveci başkanlığında yapıldı.

Kurum amirleri ilçede devam eden ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Kahveci, muhtarların sorunlarını dinleyerek yeni çalışma döneminde yapılacak projeleri anlattı.

Daha sonra gerçekleştirilen Akıncılar Köylere Hizmet Götürme Birliği 2023 Yılı 1. Olağan Meclis Toplantısı'nda mecliste görev alacak muhtar üyeler seçildi.



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