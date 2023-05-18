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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Judo Yıldızlar Türkiye Şampiyonası Sivas'ta başladı

AA

Judo Yıldızlar Türkiye Şampiyonası Sivas'ta başladı

SİVAS (AA) - Judo Yıldızlar Türkiye Şampiyonası Sivas'ta başladı.

Türkiye Judo Federasyonu ile Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen şampiyonanın açılış seremonisi, Taha Akgül Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Törende konuşan Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, şampiyonanın sakatlık yaşanmadan tamamlanmasını temenni etti.

Ev sahipliklerinden dolayı Sivaslı yöneticilere de teşekkür eden Huysuz, "Şampiyonaya katılan bütün kardeşlerimi tebrik ediyorum, başarılar diliyorum. Bu güzel ortamda bizi ağırlayan ve organizasyonda emeği geçen herkese, Sivas şehrine çok teşekkür ediyorum." dedi.

Belediye Başkan Vekili Turan Topgül ise Sivas'ın spor altyapısının çok iyi durumda olduğunu dile getirerek, ulusal ve uluslararası birçok spor dalında organizasyon gerçekleştirebilen bir il olduklarını vurguladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç ise 4 gün sürecek şampiyona boyunca sporcuları, antrenörleri ve diğer misafirleri Sivas'ta ağırlayacak olmaktan mutlu olduklarını ifade etti.

Konuşmaların ardından il protokolü, ilk gün sonunda dereceye giren sporculara madalyalarını takdim etti.

Şampiyonada 69 ilden 505'i kadın 1051 sporcu madalya mücadelesi verecek.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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