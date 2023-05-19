Akıncılar'da üreticiye domates fidesi dağıtıldı

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SİVAS (AA) - Sivas İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünce üreticilere ücretsiz domates fidesi dağıtıldı.

İl Özel İdaresi tarafından ilçe ve köylerde bulunan çiftçilere 130 bin domates fidesi dağıtımı için tören düzenlendi.

Programa İl Özel İdare Genel Sekreteri Kadir Algın, Kaymakam Tarık Safa Kahveci, İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız, Akıncılar Belediye Başkan Vekili Uğur Minnetoğlu, Tarımsal Hizmetler Müdürü Adnan Tuç ve ilçe protokolü katıldı.

Fide dağıtımının ardından katılımcılar, Akıncılar Belediyesi tarafından yapılan yöresel gıda imalathane tesisinde incelemede bulundu.

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