Sivasspor ligde yarın Galatasaray'a konuk olacak

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SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında yarın deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak.

Nef Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak.

Ligde geride kalan 34 haftada 10 galibiyet, 7 beraberlik ve 16 mağlubiyet yaşayan kırmızı-beyazlı ekibin 37 puanı bulunuyor.

Sivas temsilcisinde Galatasaray maçı öncesi savunma oyuncuları Ziya Erdal ve Murat Paluli'nin sakatlığı bulunurken, Mustapha Yatabare, Dimitrios Goutas, Fredrik Ulvestad ve Erdoğan Yeşilyurt ise kart cezası nedeniyle yarın forma giyemeyecek.





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