Sivasspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı

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SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında yarın Galatasaray'a konuk olacak Demir Grup Sivasspor, hazırlıklarını tamamladı.

Kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat sürdü.

Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan idman; top kapma, pas, baskı çalışmasıyla devam etti. Kırmızı-beyazlı ekip son bölümde ise taktik ağırlıklı çalıştı.

Hazırlıklarını tamamlayan Sivasspor, öğleden sonra İstanbul'a gidecek.

Galatasaray ile Demir Grup Sivasspor yarın saat 19.00'da Nef Stadı'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Arda Kardeşler düdük çalacak.





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