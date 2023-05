CHP Sivas İl Başkanlığınca 19 Mayıs dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk sundu

SİVAS (AA) - Sivas'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla CHP İl Başkanlığı tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törenden sonra konuşan CHP İl Başkanı Haydar Öztürk, 101 yıl önce bugün, Cumhuriyet sevdalıları ile yola çıkan Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle andıklarını söyledi.

Vatan sevdası ile tüm zorluklara rağmen hiçbir engel kabul etmeden yola çıkanların, bugün kendilerine önderlik etiklerini aktaran Öztürk, şunları kaydetti:

"Tarih, cesaretli ve lider insanları hiçbir zaman unutmaz. Bugün de bir bütün halinde bu vatanın tek bir avuç toprağını bile vermeden koruyacağız. Her bir vatandaşımızı toplumsal barış içerisinde eşit hakların olduğu bir yaşam tarzı ile kabul edeceğiz. 'Biz her şeyi gençlere bırakacağız. Geleceğin ümidi, ışıltılı çiçekleri onlardır.' sözleriyle Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlere vermiş olduğu önemi görmekteyiz. Bugün de vatanı savunmak için şehit olan tüm asker ve polislerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Terörü ve terörün her türlüsünü destekleyenleri lanetliyorum. Hiçbir terör örgütü bu güzel vatanımızı ve bizleri ayıramaz. Bizler canımız pahasına bu güzel vatanı koruyacağız. Cumhuriyet ilelebet yaşayacaktır."

Törene CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu ve partililer katıldı.



