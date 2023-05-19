Sivas'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor

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SİVAS (AA) - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Sivas'ın Şarkışla, Ulaş, Zara ve Akıncılar ilçelerinde törenle kutlandı.

Şarkışla'daki törende, İlçe Gençlik ve Spor Müdür Vekili Eşref Okay, 15 Temmuz Şehitler Parkı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

60. Yıl Spor Salonu'nda düzenlenen törende de çeşitli branşlarda dereceye giren öğrencilere ödül verildi.

Kutlamalara Şarkışla Kaymakamı Gökhan Dolaş, Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, ilçe protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

- Ulaş

Ulaş'ta İlçe Gençlik ve Spor Müdür Vekili Mücahit Gül, Atatürk anıtına çelenk sundu. Daha sonra Ulaş Spor Salonu'nda düzenlenen programda, Kaymakam Selçuk Baş ve Belediye Başkanı Turan İlbey, öğrencilerin ve vatandaşların bayramını kutladı.

Ulaş Çok Programlı Anadolu Lisesi Türk dili ve edebiyatı öğretmeni Kenan Şağban'ın günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından öğrenciler şiir okudu.

- Zara

Zara Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hamza Ergüt'ün Atatürk Anıtına çelenk sunmasıyla başlayan program Zara Spor Salonu'nda devam etti.

Zara Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan oratoryo, Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'nin okunması, halk oyunu ekibinin gösterisinin ardından İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü sporcu öğrencileri de gösteri sundu.

Programın sonunda Kaymakam Meriç Dinçer, Belediye Başkanı Fatih Çelik ve ilçe protokolü tarafından çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ve sporculara ödül verildi.

- Akıncılar

Kutlamalar kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürü Şaban Balcı, Hükümet Konağı önündeki Atatürk anıtına çelenk sundu.

Törene Kaymakamı Tarık Safa Kahveci, Akıncılar Belediye Başkanı Hasan Şen, daire amirleri, öğrenci, öğretmen ve vatandaşlar katıldı.

Tören, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödül verilmesiyle sona erdi.



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