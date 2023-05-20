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Sivas'ta hortum çatıları uçurdu

AA

Sivas'ta hortum çatıları uçurdu

SİVAS (AA) - Sivas'ın Zara ilçesinde meydana gelen hortum bazı ev, ahır ve samanlıkların çatılarına zarar verdi.

İlçe merkezinde öğle saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli rüzgar, Ahmet Başyurt Mahallesi Kanlıçayır mevkisinde hortuma dönüştü.

Kısa süre etkili olan hortum nedeniyle bölgedeki bazı ev, ahır ve samanlıkların çatıları zarar gördü.

Hortumun ilçedeki binaların çatısındaki parçaları savurma anı vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Diğer yandan Sivas merkezde de sağanak etkili oldu.

Sürücüler, araçlarıyla yollarda oluşan su birikintilerinde ilerlemekte zorlandı.

Kentin birçok noktasında sağanak nedeniyle hasarlı kazalar meydana geldi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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