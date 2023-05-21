Ulaş'ta altyapı çalışmaları devam ediyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SİVAS (AA) - Ulaş Kaymakamlığı, köy ve mezralarda kanalizasyon ile yolların bakım ve onarım çalışmalarına başladı.

Kaymakam Selçuk Baş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da gerçekleştirdikleri hizmet ve yatırımlarla köylerde yaşayan vatandaşların temel altyapı ihtiyaçlarını karşılamaya devam ettiklerini söyledi.

Köylerde yaptıkları araştırmalar ve muhtarlarla gerçekleştirdikleri görüşmeler neticesinde çalışmalara başladıklarını anlatan Baş, "Bu kapsamda İlçe Özel İdaresi Müdürlüğü tarafından Başçayır köy yolu stabilize çalışmalarına başlandı. Ayrıca kaymakamlığımız koordinesinde KÖYDES kapsamında Eskikarahisar köyü Yeşilyurt mezrası ve Karataş Köyü Üçevler mezrası kanalizasyon tesisi yapım çalışmalarına başladık, tamamlanmak üzere." dedi.

Baş, vatandaşların refahını artırmak için çalışmalarının devam edeceğini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.