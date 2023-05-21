Ulaş'ta altyapı çalışmaları devam ediyor

SİVAS (AA) - Ulaş Kaymakamlığı, köy ve mezralarda kanalizasyon ile yolların bakım ve onarım çalışmalarına başladı.
Kaymakam Selçuk Baş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da gerçekleştirdikleri hizmet ve yatırımlarla köylerde yaşayan vatandaşların temel altyapı ihtiyaçlarını karşılamaya devam ettiklerini söyledi.
Köylerde yaptıkları araştırmalar ve muhtarlarla gerçekleştirdikleri görüşmeler neticesinde çalışmalara başladıklarını anlatan Baş, "Bu kapsamda İlçe Özel İdaresi Müdürlüğü tarafından Başçayır köy yolu stabilize çalışmalarına başlandı. Ayrıca kaymakamlığımız koordinesinde KÖYDES kapsamında Eskikarahisar köyü Yeşilyurt mezrası ve Karataş Köyü Üçevler mezrası kanalizasyon tesisi yapım çalışmalarına başladık, tamamlanmak üzere." dedi.
Baş, vatandaşların refahını artırmak için çalışmalarının devam edeceğini söyledi.