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BBP Genel Başkanı Destici, Sivas'ta konuştu:

AA

BBP Genel Başkanı Destici, Sivas'ta konuştu:

SİVAS (AA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "ABD'nin desteğiyle seçim kazanmayı istiyorlar. İngiltere'nin desteğiyle seçim kazanmayı düşlüyorlar. PKK'nın desteğiyle, FETÖ'nün desteğiyle seçim kazanmayı düşlüyorlar ama bu millet, bu aziz ve necip Türk milleti, buna müsaade etmeyecek." dedi.

Sivas Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlara hitap eden Destici, Muhsin Yazıcıoğlu ve onunla şehadete yürüyen dava arkadaşlarını anarak onların hukukunun sonuna kadar takipçisi olacaklarını söyledi.

Destici, Millet İttifakı'nın masasında yedinci ortak olarak PKK'nın siyasi şubesi HDP'nin de olduğunu ve bu ittifakın adayının seçimlerde 44,5 oy aldığını aktararak şunları kaydetti:

"Aslında çok aldı. Açık açık adam, 'Ben gelirsem özerkliği getireceğim ve bu ülkenin bir kısmını HDP'ye özerk bölge olarak vereceğim. Ben gelirsem Suriye'nin kuzeyinde ABD destekli emperyalistlerin desteklediği bir terör devletinin kuruluşuna göz yumacağım, müsaade edeceğim çünkü YPG terör örgütü değil' dedi. Buradan soruyorum PKK eşittir HDP mi? Bunu Akşener söyledi ama sonra Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu HDP'yle yani PKK'yla görüştü, sesini çıkarabildi mi? Çıkarmadı. Neden? Çünkü özde milliyetçi değil, sözde milliyetçi, çakma milliyetçi, fason milliyetçi."

Destici, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP'yle görüştükten sonra herhangi bir şey açıklamadığını, daha sonra televizyonlarda "Demirtaş dahil bütün tutukları çıkaracağım" dediğini aktararak "Sonra Sırrı Sakık, 'Ey Kılıçdaroğlu, kapalı kapılar arkasında verdiğin sözleri açıkla. Bir tanesini açıkladı.' dedi. Meğer orada İmralı canisi, 40 bin insanın katili, binlerce askerin, polisin katili Abdullah Öcalan'a da serbestlik demiş. Bunu Sırrı Sakık açıkladı. Bütün bunlardan sonra Diyarbakır HDP milletvekili adayı ki şu anda ne yazık ki milletvekili oldu, '15 Mayıs'ta özerkliği de alacağız, Türk ordusundan Afrin'i de alacağız' dedi. Kılıçdaroğlu'na güvenerek söyledi." ifadelerini kullandı.

Sivas başta olmak üzere tüm Türkiye'nin, özerklik heveslilerine, terör devleti kurma amacı güdenlere, askerin, polisin kundaktaki bebeğin, öğretmenin, şantiyede ailesinin rızkı için çalışan işçinin katillerini hapisten çıkarmayı düşünenlere 14 Mayıs'ta bir tokat attığını belirten Destici, bunun esaslısının 28 Mayıs'ta atılacağını vurguladı.

Destici, pazar günü yapılacak seçimlerde Sivas'tan yüzde 90 oy beklediğini ifade ederek halen terörle mücadelenin en iyi yapıldığı dönemin yaşandığını, bunun için Cumhur İttifakı'nın yanında olduklarını söyledi.

4 Eylül 1919'da mandacılığı savunanların temsilcilerinin bugün 7'li masada olduğunu ileri süren Destici, şöyle devam etti:

"ABD'nin desteğiyle seçim kazanmayı istiyorlar. İngiltere'nin desteğiyle seçim kazanmayı düşlüyorlar. PKK'nın desteğiyle, FETÖ'nün desteğiyle seçim kazanmayı düşlüyorlar ama bu millet, bu aziz ve necip Türk milleti, buna müsaade etmeyecek. Biz Kürt'üyle, Türkmen'iyle, Çerkes'iyle, Boşnak'ıyla, Alevi'siyle, Sünni'siyle büyük bir milletiz. Devletimizin varlığı, ülkemizin bütünlüğü, milletimizin istiklali ve istikbali söz konusu olduğunda asla partim demeyiz, asla şahsım demeyiz. Demedik, demeyeceğiz. Hep devletimiz, hep ülkemiz, hep milletimiz diyeceğiz. Elbette ki sığınmacıları göndereceğiz ama Stalin kafasıyla değil, faşist kafayla değil. Cumhur İttifakı olarak biz de geri göndereceğiz ama insani olarak ve bu toprakların mayasına uygun olarak göndereceğiz."

Destici, herkesi pazar günü yapılacak seçimlerde sandığa giderek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a oy vermeye davet etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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