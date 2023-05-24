Akıncılar 80. Yıl İlkokulunda bahar şenliği düzenledi

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SİVAS (AA) - Sivas'ın Akıncılar ilçesinde, Akıncılar 80. Yıl İlkokulunda bahar şenliği etkinliği düzenlendi.

Şenliğe, Akıncılar Kaymakamı Tarık Safa Kahveci, Belediye Başkanı Hasan Şen, kurum amirleri, öğrenciler ve veliler katıldı.

Öğrencilerin gösteriler sunduğu şenlikte, veliler de yaptıkları yöresel lezzetleri ikram etti.



Etkinlikte TEKNOFEST, Sivas Robot Yarışması gibi ulusal ve uluslararası yarışmalara katılan projeler ve yıl boyunca yapılan çalışmalar sergilendi.



Koordinatör öğretmen Engin Zengin, projeler hakkında Kaymakam Kahveci'ye bilgi verdi.



Zengin, bazı projelerin patent sürecinin devam ettiğini, bazılarının ise AR-GE aşamasında olduğunu söyledi.



Veli ve öğrencilerin de desteğiyle düzenlenen etkinlikte emeği geçenlere teşekkür eden Kahveci, "İlçemiz ve ülkemizin geleceği için yapılan her türlü projeye destek vereceğiz. Devletimizin kapısı, derdi, davası, amacı üretmek ve geliştirmek olan her öğrencimize, vatandaşımıza açıktır." dedi.

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