2024 Paris Olimpiyatları'nda kürsüde yer almak istiyorlar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

2024 Paris Olimpiyatları'nda kürsüde yer almak istiyorlar

AA

2024 Paris Olimpiyatları'nda kürsüde yer almak istiyorlar

SİVAS (AA) - SERHAT ZAFER - Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, 2024 Paris Olimpiyatları'nda madalya kazanmayı hedeflediklerini söyledi.

Huysuz, Yıldızlar Türkiye Judo Şampiyonası'na katılmak üzere geldiği Sivas'ta, AA muhabirine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde tüm spor branşlarında olduğu gibi judoda da aktif sporcu sayısında büyük düşüş yaşandığını belirtti.

Yaklaşık 25 bin aktif sporcu sayısının salgın döneminde 11 bine kadar düştüğüne dikkati çeken Huysuz, "Şu anda 35 bine yakın aktif sporcumuz var. Altyapıyla 135-140 bin aralığında lisanslı sporcumuz bulunuyor." dedi.

Salgının özellikle genç yaş grubunu etkilediğini vurgulayan Huysuz, yaklaşık bir yıldır faaliyet yapabildiklerini, çocukların kendilerini gösterebilmeleri için de illerde müsabakalar düzenlediklerini söyledi.

Huysuz, 2024 yılında ilk defa Yıldızlar Avrupa Şampiyonası düzenleneceğine değinerek, "Gelecek yıl bu yaş grubundaki çocuklarımız ülkemizi Avrupa Şampiyonası'nda temsil edecek." diye konuştu.


- "Hedefimiz 2024 Paris Olimpiyatları"

Huysuz, bu yıl Balkan Şampiyonası'nda madalyalar hedeflediklerini, başarılı sporcuların 2024'te düzenlenecek Yıldızlar Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edeceklerini ifade etti.

Olimpik takımların kampta olduğunu aktaran Huysuz, şunları kaydetti:

"Hedefimiz 2024 yılında yapılacak Paris Olimpiyatları. Geçen hafta Dünya Şampiyonası vardı ve orada takımımız madalya kazanamadı ama belirli bir noktada iyi puan topladılar. Şu anda 8 sporcumuz olimpiyat kotasının içerisinde, bu bizim için iyi bir ivme ve daha da devam ediyor. Asıl hedefimiz 2024'te olimpiyatlarda madalya kazanacak bir takım oluşturmak. Güçlü bir takımız ve hedeflerimiz var. Yıldızlar yaş grubumuz 2032-2036 olimpiyatlarına hazırlayacağımız yaş grubu."


- "Ülkemizin bayrağını her platforma en iyi şekilde dalgalandırmayı hedefliyoruz"

Huysuz, yarışma takviminin yoğun olduğuna dikkati çekerek açıklamasını şöyle tamamladı:

"Sonraki haftalarda ise büyük takımımız için Tacikistan, Kazakistan, Moğolistan ve Macaristan'da yapılacak master müsabakalarına kadar bir takvimimiz var. Genç takımımız da Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor, Dünya Şampiyonası var. Ümitlerimiz geçen haftayı güzel bir neticeyle tamamladılar ama hedefimiz 22-24 Haziran'da Portekiz'de yapılacak Avrupa Şampiyonası. Hemen 15 gün sonraki Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali ve ondan sonrada Dünya Şampiyonası. Takvim çok yoğun bir hale geldi. Bu da sporcularımız için zor, bizim içinde organizasyonlar yapmak zor. Devletimizin sunduğu imkanları en güzel şekilde kullanarak ülkemizin bayrağını her platforma en iyi şekilde dalgalandırmayı hedefliyoruz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Akıncılar 80. Yıl İlkokulunda bahar şenliği düzenledi
YEREL HABERLER Akıncılar 80. Yıl İlkokulunda bahar şenliği düzenledi
Sivas'ta havalandırma boşluğuna sıkışan güvercin itfaiye ekiplerince kurtarıldı
YEREL HABERLER Sivas'ta havalandırma boşluğuna sıkışan güvercin ...
Sivas'ta tır dorsesinde 134 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Sivas'ta tır dorsesinde 134 düzensiz göçmen yakalandı
Sivas'ın Doğanşar ve Koyulhisar ilçelerinde dolu etkili oldu
YEREL HABERLER Sivas'ın Doğanşar ve Koyulhisar ilçelerinde dolu ...
Sivas'ta dolu etkili oldu
YEREL HABERLER Sivas'ta dolu etkili oldu
Sivas'ta TUFUAB Teknik Sempozyumu düzenlendi
YEREL HABERLER Sivas'ta TUFUAB Teknik Sempozyumu düzenlendi
Sivas'ta devrilen tırın sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Sivas'ta devrilen tırın sürücüsü yaralandı
20 yıldır aşıyı bekleyen 'kene' kabusu
YEREL HABERLER 20 yıldır aşıyı bekleyen 'kene' kabusu
Erdoğan: Hayatta her şeyin kazası var ama sandığın kazası yoktur (2)
YEREL HABERLER Erdoğan: Hayatta her şeyin kazası var ama sandığın ...
Sivasspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı
YEREL HABERLER Sivasspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını ...
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Sivas'ta konuştu:
YEREL HABERLER MHP Genel Başkanı Bahçeli, Sivas'ta konuştu:
BBP Genel Başkanı Destici, Sivas'ta konuştu:
YEREL HABERLER BBP Genel Başkanı Destici, Sivas'ta konuştu:
Sivasspor, Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'ye konuk olacak
YEREL HABERLER Sivasspor, Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'ye konuk ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.