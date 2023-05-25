Rektör Yıldız, başarılı sporcuları kabul etti

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SİVAS (AA) - Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, çeşitli spor müsabakalarında derece almış başarılı sporcular kabul etti.

CÜ'den yapılan açıklamada, Rektörlük Senato Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen programa Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız, Spor Bilimleri Fakültesi (SBF) Dekanı Prof. Dr. Serkan Hazar, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Mustafa Hasbek, antrenörler, derece alan öğrenciler ve personel katıldı.

Dereceye giren sporcuları tebrik eden Yıldız, "Son yıllarda sporun çeşitli branşlarında çok iyi dereceler alıyoruz. Bu noktada SBF'nin çok büyük önemi var. Wushu, tekvando, güreş, voleybol ve hentbol gibi sporlarda aldığımız dereceler bizleri gururlandırıyor." ifadelerini kullandı.

SBF Dekanı Prof. Dr. Serkan Hazar ise güzel dereceler aldıklarını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Yıldız, sporculara teşekkür belgesi verdi.

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