Ulaş Kaymakamı Selçuk Baş'ın köy ziyaretleri devam ediyor

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SİVAS (AA) - Sivas'ın Ulaş ilçesinde Kaymakam Selçuk Baş, köy ziyaretlerini sürdürüyor.



Baş, ilçeye bağlı Kovalı ve Örenlice köylerini ziyaret etti.



İlk olarak Kovalı'da vatandaşlarla bir araya gelen ve muhtardan çalışmalar hakkında bilgi alan Baş, sorun, talep ve önerileri dinledi.



Baş, Kovalı köyünde bakımı ve onarımı tamamlanan köy konağının açılışını da gerçekleştirdi.

Daha sonra Örenlice köyüne geçen Baş, kapanan köy fırınının bakım ve onarımının yapılarak yeniden faaliyete geçirilmesi için yetkililere talimat verdi.

Baş, köylerdeki refahı artırmak için imkanlar ölçüsünde yatırımların devam edeceğini söyledi.

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