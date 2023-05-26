CHP Sivas Kadın Kolları Başkanı Yılmaz'dan kadınlara "sandığa gidin" çağrısı

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SİVAS (AA) - CHP Sivas Kadın Kolları Başkanı Sabiha Yılmaz, kadınlara 28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda sandığa gitmeleri çağrısında bulundu.

Yılmaz, 28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turuna ilişkin parti binasında düzenlediği toplantıda, 81 il ve 973 ilçe kadın kolu başkanıyla eş zamanlı basın açıklaması yaptıklarını belirtti.



Tarihi bir süreçten geçtiklerini dile getiren Yılmaz, "Ülkemizin kaderinin belirlenmesine 2 gün kaldı. 28 Mayıs'ta gerçekleşecek seçim iki aday arasında değildir, bir referandum niteliğindedir, elbette her seçim çok önemli fakat bu seçim özellikle Türkiye Cumhuriyeti'nin nüfusunun yarısını oluşturan biz kadınlar için hayati öneme sahiptir." dedi.

Kadınlara sandığa gitmeleri çağrısında bulunan Yılmaz, "Güçlendirilmiş parlamenter sistemle demokratik, laik, sosyal hukuk devletini yeniden inşa edeceğiz. Kız çocuklarının erken yaşta zorla evlendirilmesinin önünü açmak isteyenlere, çocuklarımızın eğitim hakkının gasp edilmesine asla izin vermeyeceğiz." diye konuştu.

Yılmaz, "Sandıklara gitmek, oy kullanmak zorundayız. Sadece oyumuzu kullanıp dönmek de yetmiyor, sandıklara sahip çıkmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.



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