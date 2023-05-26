Şarkışla'da üniversite öğrencilerine staj imkanı

SİVAS (AA) - Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Şarkışla Aşık Veysel Meslek Yüksek Okulu, tüm bölümlerinde 3+1 eğitim modeliyle ilçedeki nitelikli istihdam ihtiyacını karşılamayı hedefliyor.

Şarkışla Kaymakamı Gökhan Dolaş'ı makamında ziyaret ederek destek isteyen Aşık Veysel Meslek Yüksek Okul Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Nevzat Balıkçıoğlu, burada gazetecilere açıklamalarda bulundu.



Balıkçıoğlu, 3 dönem teorik eğitim alan öğrencilerin öğrendiklerini 15 hafta boyunca işletmelerde uygulama şansı bulacaklarını belirterek, "Öncelikli olarak bölümleriyle alakalı Şarkışla'da faaliyet gösteren işletmelere yerleştirilecek öğrenciler, burada mesleki tecrübe kazanarak iş hayatına atılacak." dedi.

İşletmelerin çalışan sayılarının yüzde 5'i kadar iş yeri eğitimi öğrencisi kabul edebileceğini aktaran Balıkçıoğlu, şunları kaydetti:



"Öğrencilerin, iş kazası ve meslek hastalıkları sigortaları Cumhuriyet Üniversitesi tarafından karşılanırken, 20'den az kişi çalıştıran işletmeler asgari ücretin en az 3'te 1'i, 20'den fazla personel çalıştıranlar ise 3'te 2'si kadar aylık ödeme yaparak öğrenci istihdam edebilecek. Öğrencilerin tamamını Şarkışla'da istihdam etmek istiyoruz. Önümüzdeki eylül ayından itibaren 3+1 modeline geçiyoruz. 3 dönem teorik derslerin ardından bir dönem de öğrencilerimize, ilçemizde bulunan eczane, sigorta şirketleri, bankalar, kaymakamlık ve belediye gibi kurumlarda staj imkanı sunacağız. Bu noktada ilçemizde bulunan kurumlar, esnaflarımız ve işletmelerin desteğini bekliyoruz."

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