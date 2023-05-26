Sivasspor'da olağan genel kurul 10 Haziran'da yapılacak

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SİVAS (AA) - Sivasspor Kulübü Olağan Genel Kurulu, 10 Haziran'da gerçekleştirilecek.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre olağan genel kurul toplantısı, 10 Haziran Cumartesi günü saat 19.00'da Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda yapılacak.

Genel kurul, yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde 17 Haziran Cumartesi günü çoğunluğa bakılmaksızın aynı yer ve saatte toplanacak.

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