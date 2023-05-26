ORAN'dan Sivas'ta yüksek teknolojili ve katma değerli üretime destek

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SİVAS (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı (CMDP) kapsamında Orta Anadolu Kalkınma (ORAN) Ajansı desteği ile kurulan Sivas İleri Alaşımlar Üretim Merkezi faaliyetlerine devam ediyor.



ORAN'dan yapılan açıklamaya göre, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin yararlanıcı olduğu proje ile Sivas Merkez 1. OSB'de yer alan Sivas İŞGEM içerisinde üç farklı üretim alt yapısını içinde barındıran bir merkez oluşturuldu.



Gaz atomizasyon, eklemeli imalat ve vakum altından hassas döküm bölümleri olan merkez Sivas'ta üniversite sanayi işbirliğinin somut bir örneği olarak değerlendiriliyor.



Seri üretimi mümkün olmayan yüksek teknoloji gerektiren ürünlerin üretilmesi ile merkez, savunma sanayi ve medikal sektörü başta olmak üzere farklı sektörler için fırsatlar sunuyor.



Sivas İleri Alaşımlar Üretim Merkezi'nin OSB içerisinde kurulmasıyla firmaların ihtiyaç duyduğu üretim teknolojisi ve projelere kolaylıkla erişebilmesi ve bu konuda araştırmacıların çıktılarını kolaylıkla sanayi ile paylaşabilmesi sağlanıyor.



Projeyle ilgili konuşan ORAN Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci, 2023 fiyatları ile 16 milyon liranın üzerinde bir yatırım ile hayata geçen projenin Sivas’ta yüksek teknolojili ve katma değerli üretimi desteklediğini ve üniversite sanayi işbirliğinin somut bir çıktısı olduğunu belirtti.



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