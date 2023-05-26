Uzmanından KKKA hastalığına karşı uyarı

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SİVAS (AA) - Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğr. Üyesi Doç. Dr. Seyit Ali Büyüktuna, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına karşı vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Büyüktuna, KKKA'nın sıklıkla kene ısırması kaynaklı ateş, kanama ve karaciğer fonksiyon bozukluğuyla karakterize akut bir enfeksiyon olduğunu belirtti.



Türkiye'de ilk olarak 2002 yılında saptanan hastalığın nisan ve ekim ayları arasında ortaya çıktığını aktaran Büyüktuna, veterinerler, endemik bölgelerdeki hastanelerde görev yapan sağlık çalışanları ile tarım ve hayvancılıkla uğraşanların risk grubunda yer aldığına dikkati çekti.



KKKA'nın belirtilerinin ani başlayan üşüme, titreme, ateş, baş ağrısı, eklem ağrısı, bulantı, kusma ve karın ağrısı olduğunu bildiren Büyüktuna, "Tüm vakaların yaklaşık yüzde 75'inde kanama bulguları ortaya çıkar. Hastalara kan ürünleriyle destek tedavisi uygulanmaktadır. Ağır ve çoklu organ yetmezliği gelişen hastalarda sıvı, elektrolit replasmanı, gerektiğinde diyaliz uygulanması hatta yoğun bakım ve solunum desteği gerekebilmektedir." ifadelerini kullandı.

Bütün enfeksiyon hastalıklarının kontrolünde olduğu gibi KKKA'da da korunma ve izolasyonun önemine değinen Büyüktuna, şunları kaydetti:

"Dünya Sağlık Örgütü önerilerine göre hastanın kan ve vücut sıvıları ile korunmasız temastan kaçınılmalıdır. Mümkün olduğu kadar kenelerin bulunduğu alanlardan kaçınmak gerekmektedir. Bu yerlere gidenler mümkünse açık renkli elbiseler tercih etmeli, vücutta açık kısım kalmamasına dikkat etmeli, dönüşte mutlaka kene yönünden elbiselerini ve vücudunu kontrol etmelidir."

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