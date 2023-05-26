Akıncılar Kaymakamı Kahveci, köy ziyaretlerine devam ediyor

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SİVAS (AA) - Sivas'ın Akıncılar ilçesinde Kaymakam Tarık Safa Kahveci, Kılıç ve Yünlüce köylerini ziyaret etti.

Köylerde muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya gelen Kahveci, talep ve sorunları dinledi.



Kahveci, köy ziyaretleriyle sorunları yerinde görmeyi ve dinlemeyi amaçladığını söyledi.

Öte yandan Kahveci, Sivas İl Özel İdaresi ekiplerince yapımına devam edilen grup yollarındaki asfalt iyileştirme çalışmalarını yerinde inceledi.

Çalışma yapan ekiplerden bilgi alan Kahveci, çalışanlara bir süre sohbet kolaylıklar diledi.

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