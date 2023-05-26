Türk Mutfağı Haftası'nda Sivas'ın yöresel yemekleri tanıtıldı

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SİVAS (AA) - Sivas'ta "Türk Mutfağı Haftası" dolayısıyla düzenlenen programda yöresel yemekler tanıtıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 21-27 Mayıs tarihleri arasında kutlanan "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde program düzenlendi.

Kentin yöresel lezzetlerinden oluşan yemeklerin sunumunun yapıldığı Halk Eğitim Merkezindeki programda ayrıca kursiyerler ve Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde hizmet veren şefler için plaket ve ödül töreni düzenlendi.

Programa katılan Vali Yılmaz Şimşek, Türk mutfağının büyük bir hazine olduğuna dikkati çekerek, "Türk mutfağının asırlara dayanan yolculuğunda kuşkusuz Sivas’ın ayrı bir yeri ve önemi var. Gastronomi açısından ilimiz, Türkiye'nin en zengin mutfaklarından ve lezzet duraklarından biridir." ifadesini kullandı.

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