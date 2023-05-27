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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sivas'ta "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri sürüyor

AA

Sivas'ta "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri sürüyor

SİVAS (AA) - Sivas Halk Eğitim Merkezi'nde kurs gören aşçı adayları, "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında bilgilendirildi.

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) İl Temsilciliğinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Aşçılar Federasyonu Gençlik Kolları Başkanı Gökhan Demirbaşçı, Sivas Aşçılar Derneği Başkanı Cemil Ceylan, TÜRES İl Temsilcisi ve araştırmacı yazar İshak Kaan Usta ile şef Osman Yılmaz, Halk Eğitim Merkezini ziyaret etti.

Ziyarette, merkezde kurs gören aşçı adaylarının mesleğe dair yönelttiği sorular yanıtlandı.

Kursiyerlere Türk ve Sivas mutfağı hakkında bilgiler veren Usta, "Sivas, Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde gastronomi anlamında önemli bir merkez. Çorbalarıyla, ana yemekleriyle, tatlılarıyla büyük bir öneme sahip olan ilimizde geçmişten gelen kültürleri ayakta tutmamız gerekiyor. Kurs sonunda işletme açmayı düşünüyorsanız menünün bir yerinde Sivas mutfağına da yer vermelisiniz." ifadelerini kullandı.

Sivas Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ramazan Baker ise kursiyerlere faydalı olduğunu düşündükleri bu tür organizasyonlara devam edeceklerini belirtti.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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