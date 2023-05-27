Muğla'da trafik kazasında ölen polis memuru memleketi Sivas'ta toprağa verildi

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SİVAS (AA) - Muğla'nın Ula ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden polis memuru Mustafa Pala'nın (25) cenazesi memleketi Sivas'ta defnedildi.

Dün 48 EJ 503 plakalı motosikletle Ula-Çiçekli kara yolu Yüksekokul Kavşağı'nda R.C'nin kullandığı 48 PL 644 plakalı otomobille çarpışarak hayatını kaybeden Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Ula Geri Gönderme Merkezi'nde görevli polis memuru Mustafa Pala için Sivas'ta cenaze töreni düzenlendi.

Ayyıldız Camisi'ndeki törene Vali Yılmaz Şimşek, İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay, il protokolü ve Pala'nın yakınları katıldı.

Pala'nın naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Yukarı Tekke Mezarlığı'nda defnedildi.



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