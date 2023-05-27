Sivas'ta devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

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SİVAS (AA) - Sivas'ın Gürün ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu sürücü yaşamını yitirdi.

İlçeye bağlı Ayvalı köyünde traktörle tarlasını sürmeye giden M.K. (85), kontrolden çıkarak devrilen aracın altında kaldı.

Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, kaza yerinde yaptıkları incelemede sürücünün yaşamını yitirdiğini belirledi.

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