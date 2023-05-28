Sivas Valisi Yılmaz Şimşek oyunu kullandı

SİVAS (AA) - Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oyunu kullandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şimşek, oy vermek üzere eşi Çiğdem Olgun Şimşek ile Atatürk Anadolu Lisesi'ne gitti.

Oyunu 1026 numaralı sandıkta kullanan Şimşek, seçimlerin ülke ve demokrasiye hayırlı olmasını diledi.

Sivas'ta oy kullanma işleminin sorunsuz devam ettiğini aktaran Şimşek, "2 bin 331 sandıkta vatandaşlarımız huzur ve güven içerinde oylarını kullanıyor. Bu amaç doğrultusunda da yaklaşık 2 bin 500 güvenlik görevlimiz görev yapıyor. Şu an itibari ile bizlere intikal eden önemli bir sorun yok. Bu seçimlerde görev yapan tüm arkadaşlara kolaylıklar diliyorum. Seçimlerin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

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