Sivas'ta devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

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SİVAS (AA) - Sivas'ın Gürün ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

F.K'nin (58) kullandığı 23 BV 192 plakalı otomobil, Gürün-Pınarbaşı kara yolunun Ziyarettepe mevkisi Güneş köyü yakınlarında devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Z.K. (58) ve N.K. (29) yaralandı.

Yaralılar Gürün Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

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