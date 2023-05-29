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AK Parti İl Başkanı Tanrıverdi, seçmenlere teşekkür etti

AA

AK Parti İl Başkanı Tanrıverdi, seçmenlere teşekkür etti

SİVAS (AA) - AK Parti Sivas İl Başkanı Yusuf Tanrıverdi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ikinci turdaki seçim başarısı dolayısıyla Cumhur İttifakı seçmenlerine teşekkür etti.

Tanrıverdi, yayımladığı mesajda, seçimlerin Sivas'ta şölen havası içerisinde tamamlandığını belirtti.

Sivas'ta resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhur İttifakı'na yüzde 73,9 oy verildiğini aktaran Tanrıverdi, "Türkiye'nin kaderini oyladığımız 28 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a büyük teveccüh gösteren tüm Sivaslı hemşehrilerime gönülden şükranlarımı arz ediyorum." ifadelerini kullandı.

Tanrıverdi, seçimlere katkısından dolayı AK Parti Sivas İl Başkanlığının her kademesinde görev alan partililere teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Fetih ve zaferimiz mübarek olsun. Türkiye yüzyılında aziz milletimizle yürüyecek ve birlikte kalkınacağız. Milletimiz kazandı, Sivas'ımız kazandı, Türkiye kazandı. Birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde her daim canla başla çalışmaya devam edeceğiz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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