Sivasspor ve Kayserispor, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kutladı

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SİVAS (AA) - Sivasspor ve Kayserispor kulüpleri, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turundaki başarısından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti.

Sivasspor Kulübünün sosyal medya hesabında yer alan kutlama mesajında, "2. tur seçimlerinde bir kez daha Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı seçilen Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik ediyor, yeni dönemin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde görev alacak tüm milletvekillerimizi de kutluyoruz." ifadelerine yer verildi.



Kayserispor Kulübü'nün sosyal medya hesabından paylaşılan kutlama mesajında ise şu ifadeler yer aldı:

"Cumhuriyet’in 100. yılına yakışır bir demokratik olgunlukla gerçekleştirilen seçimler sonucunda Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığına yeniden seçilen Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik ediyoruz. Sonuçların ülkemize ve milletimize hayır getirmesini diliyoruz."





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