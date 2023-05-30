Sivas'ta İl Özel İdaresi Köylere Hizmet Götürme Birliği'ne üye seçimi yapıldı

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SİVAS (AA) - Sivas İl Özel İdaresi Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği'nde yeni üyelerin seçimi gerçekleştirildi.

Sivas İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği'nin 2023 yılı olağan genel kurul toplantısı, Birlik Başkanı Kadir Algın başkanlığında meclis toplantı salonunda yapıldı.

Toplantıya İl Genel Meclisi Başkanı Hakan Akkaş, merkez il genel meclisi üyeleri ve köy muhtarları katıldı.

Tüzük gereğince İl Genel Meclis üyelerinden 2 kişi ve muhtarlardan 2 kişi olmak üzere seçim yapıldı.

Seçimlerde meclis üyeleri Ömer Yeğin ve Kadir Çönger ile Karamehmetoğlu köyü muhtarı Necati Ateş ve Çallı köyü muhtarı Ebubekir Şahin birlik encümen üyeliklerine seçildi.

Algın, seçilen üyeleri tebrik ederken, önceki dönemde görev alan birlik encümen üyelerine teşekkür belgesi verdi.





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