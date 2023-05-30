Futbol: Spor Toto Süper Lig

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Stat: Sivas 4 Eylül

Hakemler: Bahattin Şimşek, Kamil Çetin, Emir Eray Eyisoy

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Goutas, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Ulvestad, Charisis, Erdoğan Yeşilyurt, Saiz, Leke James

Arabam.com Konyaspor: Sehic, Cebrail Karayel, Adil Demirbağ, Calvo, Guilherme, Soner Dikmen, Bouchalakis, Michalak, Pozuelo, Moreno, Mahir Emreli

Gol: Dk. 17 Leke James (Demir Grup Sivasspor)





SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında oynan Demir Grup Sivasspor-Arabam.com Konyaspor maçının ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

1. dakikada ilk tehlikeli atak konuk ekipten geldi. Sağ kanattan Michalak'ın yerden gönderdiği topa penaltı noktası yakınında Mahir Emreli'nin vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin sağından dışarıya çıktı.

6. dakikada Mahir Emreli'nin penaltı noktasının gerisinden vuruşunda kaleci Ali Şaşal Vural gole izin vermedi.

17. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Calvo'nun geri pasının ardından kaleci Sehic'in uzaklaştırmak istediği top Leke James'e çarparak filelerle buluştu: 1-0

28. dakikada Guilherme'nin sol kanattan ortasında ceza sahasında iyi yükselen Mahir Emreli'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

33. dakikada sağ çaprazdan aldığı topla ceza yayına doğru ilerleyen Saiz'in sert şutunda meşin yuvarlak savunmaya çarptı.

37. dakikada sağ kanattan çizgiye indikten sonra altıpasa doğru paralel ilerleyen Murat Paluli'nin vuruşunda top defansa çarparak uzaklaştı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Sivasspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

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