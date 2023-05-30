Futbol: Spor Toto Süper Lig

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Stat: Sivas 4 Eylül

Hakemler: Bahattin Şimşek, Kamil Çetin, Emir Eray Eyisoy

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Goutas, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Ulvestad, Charisis (Dk. 90+4 Camara), Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 72 Ahmed Musa), Saiz (Dk. 72 N'Jie), Leke James (Dk. 80 Caicedo)

Arabam.com Konyaspor: Sehic, Cebrail Karayel, Adil Demirbağ, Calvo, Guilherme, Soner Dikmen, Bouchalakis (Dk. 60 Bruno Paz), Michalak (Dk. 72 Mehmet Büyüksayar), Pozuelo, Moreno (Dk. 46 Muric), Mahir Emreli (Dk. 46 Diouf)

Gol: Dk. 17 Leke James (Demir Grup Sivasspor)

Sarı kartlar: Dk. 50 Calvo, Dk. 79 Adil Demirbağ (Arabam.com Konyaspor), Dk. 70 Saiz (Demir Grup Sivasspor)





SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 36. hafta maçında Demir Grup Sivasspor sahasında ağırladığı Arabam.com Konyaspor'u 1-0 mağlup etti.

47. dakikada Diouf'un ceza sahasında dönerek yaptığı vuruşta kaleye giden topu Murat Paluli son anda çizgiden çıkardı.

53. dakikada Sivasspor ceza alanı dışı sol çaprazdan serbest vuruş kazandı. Uğur Çiftçi'nin ortasında yakın direkte iyi yükselen Hakan Arslan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak uzak direğin yanından dışarıya çıktı.

74. dakikada Konyaspor sol çaprazdan serbest vuruş kazandı. Guilherme'nin ortasında meşin yuvarlak ceza sahasında herkesi aşarak auta gitti.

82. dakikada Diouf, ceza yayının gerisinden kafayla penaltı noktasına doğru indirdi. Ali Şaşal Vural, kalesinden zamanında çıkarak rakip oyuncu Soner Dikmen'den önce topu kontrol etti.

90. dakikada Sivasspor mutlak bir golden yaralanamadı. Orta alandan aldığı topla ceza sahasına giren Charisis'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Sehic'in sağından az farkla dışarıya çıktı.

Karşılaşma, Sivasspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

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