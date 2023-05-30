Sivasspor-Konyaspor maçının ardından

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SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a 1-0 mağlup olan Arabam.com Konyaspor'un teknik direktörü Aleksandar Stanojevic, iyi oynadıkları maçta rakip sahada risk oluşturamadıklarını söyledi.

Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Stanojevic, galibiyetinden dolayı Sivasspor'u kutladı.

Orta sahadaki pas hakimiyetinin Konyaspor’da olduğunu belirten Stanojevic, "Çok daha üstün olduğumuzu söyleyebilirim. Fakat rakip yarı sahada yeterince risk oluşturamadık.” dedi.

Galip gelemedikleri için üzgün olduklarını aktaran Stanojevic, “Bugün ağlarla buluşamamamızın asıl sebebini biliyoruz ve bunun üzerine çalışmalarımız sürüyor.” diye konuştu.



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